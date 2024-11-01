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«Каролина Харрикейнз» одержала пятую победу в НХЛ подряд

«Каролина Харрикейнз» одержала пятую победу в НХЛ подряд
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли с разгромным счётом 8:2, российский нападающий Андрей Свечников отметился дублем и результативным пасом, защитник Дмитрий Орлов — победной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рослович (Ахо, Свечников) – 06:28     1:1 Маршан (Пастрняк, Линдхольм) – 13:11 (pp)     2:1 Свечников (Гостисбер, Нечас) – 17:14 (pp)     3:1 Орлов (Блейк, Каррье) – 17:52     4:1 Нечас – 18:06 (pp)     4:2 Линдхольм (Кастелиц, Пастрняк) – 23:38     5:2 Свечников – 28:51 (pp)     6:2 Рослович (Мартинук) – 29:32     7:2 Уокер – 47:36     8:2 Котканиеми (Нечас) – 52:13    

Эта победа стала для «Каролины Харрикейнз» пятой подряд в регулярном сезоне. Ранее «ураганы» четырежды кряду праздновали успех на выезде, последовательно обыграв «Эдмонтон» в овертайме (3:2 OT), «Калгари» (4:2), «Сиэтл» (4:1) и «Ванкувер» в овертайме (4:3 OT).

Андрей Свечников набрал в этих пяти матчах шесть очков (3+3).

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