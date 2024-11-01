«Каролина Харрикейнз» одержала пятую победу в НХЛ подряд

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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли с разгромным счётом 8:2, российский нападающий Андрей Свечников отметился дублем и результативным пасом, защитник Дмитрий Орлов — победной шайбой.

Эта победа стала для «Каролины Харрикейнз» пятой подряд в регулярном сезоне. Ранее «ураганы» четырежды кряду праздновали успех на выезде, последовательно обыграв «Эдмонтон» в овертайме (3:2 OT), «Калгари» (4:2), «Сиэтл» (4:1) и «Ванкувер» в овертайме (4:3 OT).

Андрей Свечников набрал в этих пяти матчах шесть очков (3+3).

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