Передача Подколзина помогла «Эдмонтону» разгромить «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Виктор Арвидссон, Кори Перри, Леон Драйзайтль (дубль) и Зак Хайман. За «Нэшвилл» отличилися Филип Форсберг.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Калгари», а «Нэшвилл» сыграет с «Колорадо».

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