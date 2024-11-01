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Василий Подколзин с двух ударов отправил в нокдаун канадского защитника «Нэшвилла»

Василий Подколзин с двух ударов отправил в нокдаун канадского защитника «Нэшвилла»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арвидссон (Драйзайтль, Подколзин) – 00:37     1:1 Форсберг – 05:05 (pp)     1:2 Перри (Каджула, Филп) – 09:54     1:3 Драйзайтль – 29:03     1:4 Драйзайтль (Экхольм, Бушар) – 41:48     1:5 Хайман (Нурс, Скиннер) – 52:46    

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин в третьем периоде подрался с защитником «Нэшвилла» Джереми Лозоном. Россиянин с двух ударов отправил соперника с нокдаун.

ВИДЕО

Напомним, во встрече с «Предаторз» Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Калгари», а «Нэшвилл» сыграет с «Колорадо».

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