Василий Подколзин с двух ударов отправил в нокдаун канадского защитника «Нэшвилла»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 5:1.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин в третьем периоде подрался с защитником «Нэшвилла» Джереми Лозоном. Россиянин с двух ударов отправил соперника с нокдаун.

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Напомним, во встрече с «Предаторз» Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Калгари», а «Нэшвилл» сыграет с «Колорадо».

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