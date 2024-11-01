НХЛ не включила Овечкина в звёзды матча «Вашингтон» — «Монреаль», несмотря на три очка

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин не был признан экспертами НХЛ одной из звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (6:3).

При этом Овечкин стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка: на его счету шестая заброшенная шайба «Кэпиталз» на 53-й минуте, а также две результативные передачи — на 24-й минуте (на первый гол) и на 45-й минуте (на пятый гол).

Первой звездой матча лига признала партнёра Овечкина по тройке нападения белорусского форварда Алексея Протаса (гол и результативный пас), второй — нападающего Коннора Макмайкла (гол), третьей — форварда Тома Уилсона (гол и результативный пас). Все отмеченные НХЛ хоккеисты являются игроками «Вашингтона».

Видео: Главные рекорды Александра Овечкина