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НХЛ не включила Овечкина в звёзды матча «Вашингтон» — «Монреаль», несмотря на три очка

НХЛ не включила Овечкина в звёзды матча «Вашингтон» — «Монреаль», несмотря на три очка
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин не был признан экспертами НХЛ одной из звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp)     1:1 Кофилд – 29:52 (pp)     1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31     2:2 Дьюхейм (Рэддиш, ван Римсдайк) – 31:45     3:2 Врана – 32:39     3:3 Судзуки (Савар, Хатсон) – 38:00     4:3 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон) – 44:21     5:3 Протас (Овечкин, Строум) – 44:57     6:3 Овечкин (Протас, Строум) – 52:27    

При этом Овечкин стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка: на его счету шестая заброшенная шайба «Кэпиталз» на 53-й минуте, а также две результативные передачи — на 24-й минуте (на первый гол) и на 45-й минуте (на пятый гол).

Первой звездой матча лига признала партнёра Овечкина по тройке нападения белорусского форварда Алексея Протаса (гол и результативный пас), второй — нападающего Коннора Макмайкла (гол), третьей — форварда Тома Уилсона (гол и результативный пас). Все отмеченные НХЛ хоккеисты являются игроками «Вашингтона».

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