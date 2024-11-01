Андрей Свечников признан НХЛ первой звездой матча «Каролина» — «Бостон»

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:2.

Первой звездой матча эксперты лиги признали российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, на счету которого три набранных очка — дубль и результативный пас.

Второй звездой встречи стал одноклубник Свечникова чешский форвард Мартин Нечас, набравший четыре очка за заброшенную шайбу и три ассиста. Третьей звездой НХЛ признала американского нападающего «Харрикейнз» Джека Рословича, оформившего дубль.

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова