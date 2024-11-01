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Андрей Свечников признан НХЛ первой звездой матча «Каролина» — «Бостон»

Андрей Свечников признан НХЛ первой звездой матча «Каролина» — «Бостон»
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рослович (Ахо, Свечников) – 06:28     1:1 Маршан (Пастрняк, Линдхольм) – 13:11 (pp)     2:1 Свечников (Гостисбер, Нечас) – 17:14 (pp)     3:1 Орлов (Блейк, Каррье) – 17:52     4:1 Нечас – 18:06 (pp)     4:2 Линдхольм (Кастелиц, Пастрняк) – 23:38     5:2 Свечников – 28:51 (pp)     6:2 Рослович (Мартинук) – 29:32     7:2 Уокер – 47:36     8:2 Котканиеми (Нечас) – 52:13    

Первой звездой матча эксперты лиги признали российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, на счету которого три набранных очка — дубль и результативный пас.

Второй звездой встречи стал одноклубник Свечникова чешский форвард Мартин Нечас, набравший четыре очка за заброшенную шайбу и три ассиста. Третьей звездой НХЛ признала американского нападающего «Харрикейнз» Джека Рословича, оформившего дубль.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

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