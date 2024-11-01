НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 ноября
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Сегодня, 1 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 19:55 2:0 Нюландер (Райлли, Таварес) – 21:39 3:0 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 29:24 3:1 Толванен (Эванс, Бенирс) – 56:32 4:1 Мэттьюс – 58:17
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Киллорн (Зеграс, Готье) – 15:50 1:1 Кросби (Грызлик, Карлссон) – 41:47 2:1 Кросби (Гласс) – 62:35
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp) 1:1 Кофилд – 29:52 (pp) 1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31 2:2 Дьюхейм (Рэддиш, ван Римсдайк) – 31:45 3:2 Врана – 32:39 3:3 Судзуки (Савар, Хатсон) – 38:00 4:3 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон) – 44:21 5:3 Протас (Овечкин, Строум) – 44:57 6:3 Овечкин (Протас, Строум) – 52:27
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хэтэуэй (Пилинг, Силер) – 11:12 1:1 Уокер (Броберг, Болдюк) – 49:58 2:1 Бринк (Фараби, Лотон) – 56:59
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
8 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рослович (Ахо, Свечников) – 06:28 1:1 Маршан (Пастрняк, Линдхольм) – 13:11 (pp) 2:1 Свечников (Гостисбер, Нечас) – 17:14 (pp) 3:1 Орлов (Блейк, Каррье) – 17:52 4:1 Нечас – 18:06 (pp) 4:2 Линдхольм (Кастелиц, Пастрняк) – 23:38 5:2 Свечников – 28:51 (pp) 6:2 Рослович (Мартинук) – 29:32 7:2 Уокер – 47:36 8:2 Котканиеми (Нечас) – 52:13
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арвидссон (Драйзайтль, Подколзин) – 00:37 1:1 Форсберг – 05:05 (pp) 1:2 Перри (Каджула, Филп) – 09:54 1:3 Драйзайтль – 29:03 1:4 Драйзайтль (Экхольм, Бушар) – 41:48 1:5 Хайман (Нурс, Скиннер) – 52:46
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Смит (Канин, Сеси) – 06:52 1:1 Донато (Михеев, Мёрфи) – 07:29 1:2 Бертуцци (Мёрфи, Холл) – 08:19 2:2 Веннберг (Зеттерлунд, Уолман) – 21:30 3:2 Смит – 30:42 (pp)
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 16 очков после 13 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 18 результативными баллами после 10 матчей.
Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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