Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

1 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, борьба

Овечкин забил и приблизился к Гретцки, Алькарас проиграл в Париже. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний российский нападающий Александр Овечкин набрал три очка и приблизился к снайперскому рекорду НХЛ Уэйна Гретцки, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас неожиданно проиграл на ранней стадии «Мастерса» в Париже, «Бавария» отложила решение о продлении контракта с 38-летним голкипером Мануэлем Нойером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» в результативном матче обыграть «Монреаль».
  2. Карлос Алькарас потерпел поражение от Уго Умбера в 3-м круге «Мастерса» в Париже.
  3. «Бавария» отложила решение о продлении контракта с Нойером — Фальк.
  4. «Ман Сити» разрабатывает план, чтобы не допустить переход Родри в «Реал» — Cadena SER.
  5. Три очка Свечникова и победная шайба Орлова помогли «Каролине» разгромить «Бостон».
  6. «Манчестер Юнайтед» выплатит «Спортингу» € 15 млн за подписание Аморима — Плеттенберг.
  7. Московское «Динамо» установило клубный рекорд результативности в XXI веке.
  8. «Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив дома минскому «Динамо».
  9. Алекс де Минор обошёл Андрея Рублёва в гонке на Итоговый чемпионат ATP — 2024.
  10. Стали известны все четвертьфинальные пары турнира в Париже.
  11. Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.
  12. Виктор Вембаньяма повторил достижения Андрея Кириленко и Хакима Оладжьювона в НБА.
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «Динамо» — «Ростов» в РПЛ, хоккей, теннис, НБА и Ф-1
Топ-матчи пятницы: «Динамо» — «Ростов» в РПЛ, хоккей, теннис, НБА и Ф-1
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 ноября
Все результаты игрового дня НБА 1 ноября
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android