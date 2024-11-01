Овечкин забил и приблизился к Гретцки, Алькарас проиграл в Париже. Главное к утру

39-летний российский нападающий Александр Овечкин набрал три очка и приблизился к снайперскому рекорду НХЛ Уэйна Гретцки, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас неожиданно проиграл на ранней стадии «Мастерса» в Париже, «Бавария» отложила решение о продлении контракта с 38-летним голкипером Мануэлем Нойером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».