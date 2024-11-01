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Александр Овечкин повторил достижение игроков «Вашингтона» 24-летней давности

Александр Овечкин повторил достижение игроков «Вашингтона» 24-летней давности
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Монреаль Канадиенс» набрал три результативных балла — забросил шайбу и отдал де результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин — первый игрок столичного клуба с 2000 года, кто набирал три очка на Хэллоуин. 31 октября 2000 года Петер Бондра отдал три голевые передачи, а Рихард Зедник оформил хет-трик.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp)     1:1 Кофилд – 29:52 (pp)     1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31     2:2 Дьюхейм (Рэддиш, ван Римсдайк) – 31:45     3:2 Врана – 32:39     3:3 Судзуки (Савар, Хатсон) – 38:00     4:3 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон) – 44:21     5:3 Протас (Овечкин, Строум) – 44:57     6:3 Овечкин (Протас, Строум) – 52:27    
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