Александр Овечкин повторил достижение игроков «Вашингтона» 24-летней давности

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Монреаль Канадиенс» набрал три результативных балла — забросил шайбу и отдал де результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин — первый игрок столичного клуба с 2000 года, кто набирал три очка на Хэллоуин. 31 октября 2000 года Петер Бондра отдал три голевые передачи, а Рихард Зедник оформил хет-трик.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.