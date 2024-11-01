Голкипер «Монреаля» Примо — 176-й вратарь, кому забрасывал Овечкин за карьеру в НХЛ

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Монреаль Канадиенс» набрал три результативных балла — забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Вратарь «Монреаля» Кейден Примо — 176-й голкипер, кому забрасывал Овечкин за карьеру в НХЛ. Отметим, что в истории лиги только два игрока забивали большему количеству вратарей — Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.