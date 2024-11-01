Голкипер «Монреаля» Примо — 176-й вратарь, кому забрасывал Овечкин за карьеру в НХЛ
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Монреаль Канадиенс» набрал три результативных балла — забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Вратарь «Монреаля» Кейден Примо — 176-й голкипер, кому забрасывал Овечкин за карьеру в НХЛ. Отметим, что в истории лиги только два игрока забивали большему количеству вратарей — Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp) 1:1 Кофилд – 29:52 (pp) 1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31 2:2 Дьюхейм (Рэддиш, ван Римсдайк) – 31:45 3:2 Врана – 32:39 3:3 Судзуки (Савар, Хатсон) – 38:00 4:3 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон) – 44:21 5:3 Протас (Овечкин, Строум) – 44:57 6:3 Овечкин (Протас, Строум) – 52:27
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