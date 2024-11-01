Овечкин провёл 133-ю игру с 3+ очками, только у одного действующего игрока встреч больше

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Монреаль Канадиенс» набрал три результативных очка — забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин провёл 133-ю встречу, где набрал три и более очков. Это второй показатель среди действующих игроков лиги. Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби имеет 180 таких матчей в активе.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.