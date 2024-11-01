«Металлург» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 1 ноября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Металлург» после 22 проведённых встреч набрал 21 очко и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сибирь» с 19 очками после 20 матчей находится на девятом месте в таблице Востока.
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