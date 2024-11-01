«Металлург» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 1 ноября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» после 22 проведённых встреч набрал 21 очко и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сибирь» с 19 очками после 20 матчей находится на девятом месте в таблице Востока.