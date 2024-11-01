«Овечкин празднует так, будто это его первый гол в НХЛ». Протас — об игре Александра

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высоко оценил игру капитана столичного клуба Александра Овечкина, который в матче с «Монреаль Канадиенс» набрал три очка.
«Он был великолепен. Овечкин празднует так, будто это его первый гол в НХЛ. Это понятно, ведь он гонится за одним из нереальных рекордов лиги. Ты видишь его взгляд, чувствуешь себя счастливым, находясь там, празднуя, как ребёнок. Это что-то особенное. Вот что делает его невероятным игроком и снайпером, это точно. Так сильно он жаждет забить», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
- 1 ноября 2024
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:50
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
08:09
-
08:02
-
08:00
-
06:29
-
06:12
-
05:54
-
05:46
-
05:18
-
05:00
-
04:56
-
04:51
-
04:49
-
04:49
-
04:41
-
04:23
-
03:46
-
03:27
-
03:26
-
02:55
-
01:57
-
01:29
- 31 октября 2024
-
23:40
-
23:22
-
23:04