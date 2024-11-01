«Овечкин празднует так, будто это его первый гол в НХЛ». Протас — об игре Александра

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высоко оценил игру капитана столичного клуба Александра Овечкина, который в матче с «Монреаль Канадиенс» набрал три очка.

«Он был великолепен. Овечкин празднует так, будто это его первый гол в НХЛ. Это понятно, ведь он гонится за одним из нереальных рекордов лиги. Ты видишь его взгляд, чувствуешь себя счастливым, находясь там, празднуя, как ребёнок. Это что-то особенное. Вот что делает его невероятным игроком и снайпером, это точно. Так сильно он жаждет забить», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.