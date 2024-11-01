Александр Овечкин оценил старт «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил старт нового сезона для столичной команды.

«Сейчас всё хорошо. Мы поддерживаем друг друга. Когда выигрываешь матчи, всегда царит такая атмосфера, исходящая от тренеров и игроков. Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, но сезон предстоит длинный. Очевидно, что будут взлёты и падения, поэтому мы должны держаться вместе, несмотря ни на что», — приводит слова Овечкина AP News.

«Вашингтон Кэпиталз» после девяти проведённых матчей набрал 14 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.