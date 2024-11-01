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Драйзайтль рассказал об игре «Эдмонтона» без травмированного Коннора Макдэвида

Драйзайтль рассказал об игре «Эдмонтона» без травмированного Коннора Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль после победы над «Нэшвилл Предаторз» (5:1) оценил игру «нефтяников» без их травмированного капитана Коннора Макдэвида.

«Невозможно подготовится к игре без него. Всегда будут отсутствовать какие-то детали. Он лучший игрок в мире, поэтому нам, конечно, его не хватает, но это также создаёт много возможностей для других игроков. Думаю, сегодня все отлично справились с тем, чтобы принять это, держаться вместе и играть сообща, как группа», — приводит слова Драйзайтля сайт НХЛ.

Напомним, срок восстановления Коннора Макдэвида составляет около двух недель.

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