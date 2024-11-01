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Пресс-служба «Эдмонтона» отреагировала на драку Подколзина с защитником «Нэшвилла»

Страница «Эдмонтон Ойлерз» в социальной сети Х отреагировала на драку российского нападающего «нефтяников» Василия Подколзина с защитником «Нэшвилл Предаторз» Жереми Лозоном.

«Подколзин делает бум», — написала пресс-служба команды.

Напомним, Подколзин в третьем периоде подрался с защитником Лозоном. Россиянин с двух ударов отправил соперника с нокдаун. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку. ВИДЕО

Во встрече с «Предаторз» Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 5:1.