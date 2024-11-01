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Кросби провёл 102-й матч с 2+ голами, среди действующих только у Овечкина таких игр больше

Кросби провёл 102-й матч с 2+ голами, среди действующих только у Овечкина таких игр больше
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Киллорн (Зеграс, Готье) – 15:50     1:1 Кросби (Грызлик, Карлссон) – 41:47     2:1 Кросби (Гласс) – 62:35    

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби во встрече отметился дублем. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, канадский форвард провёл 102-й матч, где забросил два и более гола. Среди действующих игроков больше только у российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (174).

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Монреаль Канадиенс».

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