Кросби провёл 102-й матч с 2+ голами, среди действующих только у Овечкина таких игр больше

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби во встрече отметился дублем. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, канадский форвард провёл 102-й матч, где забросил два и более гола. Среди действующих игроков больше только у российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (174).

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Монреаль Канадиенс».