«Он совершенно не сосредоточен на определённых моментах игры». Торторелла — о Мичкове

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался об игре российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова. Отметим, что во встрече с «Сент-Луис Блюз» (2:1) Мичков сыграл 13 минут 56 секунд — минимальное время за 11 игр в НХЛ.

«Он 19-летний парень, играющий в лучшей лиге мира. Мичков совершенно не сосредоточен на определённых моментах игры. Если я вижу, что другие ребята работают, то Матвей просто будет сидеть и наблюдать на скамейке. Вот и всё. У него были некоторые трудности», — приводит слова Тортореллы журналист Джейми Баскоу на своей странице в социальной сети Х.

Мичков в 11 встречах сезона записал на свой счёт 9 (4+5) очков.