«Он совершенно не сосредоточен на определённых моментах игры». Торторелла — о Мичкове
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался об игре российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова. Отметим, что во встрече с «Сент-Луис Блюз» (2:1) Мичков сыграл 13 минут 56 секунд — минимальное время за 11 игр в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хэтэуэй (Пилинг, Силер) – 11:12 1:1 Уокер (Броберг, Болдюк) – 49:58 2:1 Бринк (Фараби, Лотон) – 56:59
«Он 19-летний парень, играющий в лучшей лиге мира. Мичков совершенно не сосредоточен на определённых моментах игры. Если я вижу, что другие ребята работают, то Матвей просто будет сидеть и наблюдать на скамейке. Вот и всё. У него были некоторые трудности», — приводит слова Тортореллы журналист Джейми Баскоу на своей странице в социальной сети Х.
Мичков в 11 встречах сезона записал на свой счёт 9 (4+5) очков.
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