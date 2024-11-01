Двукратный олимпийский чемпион Кравчук сравнил стиль игры в НХЛ и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера ЦСКА Игорь Кравчук сравнил стиль игры в НХЛ и в КХЛ. Сейчас специалист находится в Монреале.

— Последние годы вы были плотно заняты в ЦСКА и, наверное, мало следили за НХЛ. Теперь в Канаде навёрстываете упущенное?

— Скажу так — работаю на два фронта. Утром — по возможности — смотрю матчи КХЛ, вечером — игры НХЛ. Хоккея много не бывает!

— Согласны с тем, что в НХЛ хоккей более атакующий, чем в КХЛ?

— На мой взгляд, КХЛ в последние годы очень прилично прогрессирует, прежде всего — за счёт молодёжи. Да, по-прежнему есть команды, которые готовы сыграть в осторожные «один — четыре», кто-то исповедует «откат». Но после перехода на маленькие площадки КХЛ всё равно стала более современной и активной.

В НХЛ действительно в моде гибридный, атакующий хоккей. В этой лиге в командах такой объём мастерства, что отсиживаться в обороне просто нет смысла. Три-четыре момента за игру на маленькой площадке всегда создашь, а для мастеров из НХЛ с их реализацией это два-три гола. Поэтому в обороне всё равно не высидишь, результат делается в атаке, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.