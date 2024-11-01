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Александр Овечкин обходит Макдэвида и Мэттьюса в бомбардирской гонке сезона НХЛ

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл девять матчей, в которых набрал 10 очков — забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.

В бомбардирской гонке нынешнего сезона НХЛ 39-летний форвард обходит нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (10 очков в 11 встречах) и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. У форварда «нефтяников» 10 (3+7) очков в 10 играх.

Напомним, лучший из россиян в гонке бомбардиров — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На счету нападающего 18 (5+13) очков в девяти играх. Капризов занимает третье место в гонке бомбардиров.

С лучшими бомбардирами сезона-2024/2025 НХЛ можно ознакомиться здесь. Лучшие снайперы текущего сезона НХЛ представлены здесь.