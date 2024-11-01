Форвард «Каролины» Свечников: мне всё равно, где играть, в команде хорошая «химия»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о победной игре с «Бостон Брюинз» (8:2). Напомним, во встрече форвард набрал три очка — забросил две шайбы и отдал результативный пас.

«На самом деле мне всё равно, где играть — в большинстве, на фланге, в центре или перед воротами. В игре всё было хорошо. Мы отлично владели шайбой, пытались найти друг друга. Между нами вроде как возникает «химия». Надеюсь, продолжим в том же духе», — приводит слова Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что Андрей Свечников стал первой звездой встречи «Каролина» — «Бостон».