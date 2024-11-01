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КХЛ определила лучших игроков октября, в списке — три хоккеиста СКА

КХЛ определила лучших игроков октября, в списке — три хоккеиста СКА
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Континентальная хоккейная лига определила лауреатов октября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший пять побед в девяти матчах с коэффициентом надёжности 1,52.

Лучшим защитником признан Александр Никишин (СКА), набравший 10 (4+6) очков в 12 матчах с показателем полезности «+13». На счету Никишина две победные шайбы, 16 силовых приёмов, 28 блокированных бросков и два отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (СКА), набравший 14 (10+4) очков в 12 матчах за месяц с показателем полезности «+12».

Лучшим новичком признан вратарь Егор Заврагин (ХК «Сочи» / СКА), одержавший восемь побед в 10 матчах с коэффициентом надёжности 2,06. Две игры он провёл в составе «Сочи» и восемь — за СКА.

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