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Дыняк: против Кузнецова готовишься на все 200%, хочется не давать ему перевести дух

Дыняк: против Кузнецова готовишься на все 200%, хочется не давать ему перевести дух
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал про игру с форвардом СКА Евгением Кузнецовым.

– Кто больше всех запомнился тебе на предсезонке?
– Евгений Кузнецов, особенно его буллиты. Наверное, у него есть свои секреты. Кузнецов приехал из НХЛ, ему есть что показать. Он давно доказал всем, что он великий хоккеист. Когда ты выходишь играть против него, то готовишься на все 200%: хочется отбирать у Кузнецова шайбу и не давать ему перевести дух. Конечно, на льду ты уже забываешь о чьих-то регалиях и заслугах, поскольку бьёшься за своих пацанов, — приводит слова Дыняка Metaratings.

Напомним, Кузнецов в 18 встречах текущего сезона набрал 18 (7+11) очков.

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