Известный тренер Андрей Назаров оценил выступление российских хоккеистов в НХЛ.

«Постепенно заканчивается шестидневная рабочая неделя, но хоккейные матчи идут каждый день, это здорово. Россияне наводят ужас на Америку, каждый день радуют зрителей. В США буквально пищат от наших ребят, они ставят на уши всю НХЛ. Мы в России все радуемся за них, смотрим и переживаем, но не забываем и про КХЛ, где тоже хватает отличных и интересных встреч, а также — звёздных хоккеистов. Сегодня, например, четыре игры, с удовольствием последим.

Совсем немного осталось и до выборов в США, когда хоккей уйдёт на второй план. Все лучшие политтехнологи мира пытаются внести свою изюминку и помочь кандидатам выиграть на финишной прямой. Интересно понаблюдать за тем, кто победит, а самое интересное — что случится после окончания выборов. Мы же в России готовимся праздновать День народного единства. У нас самая безопасная страна в мире, всё это благодаря сплочённости вокруг национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.