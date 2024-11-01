Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: россияне наводят ужас на Америку, ставят на уши НХЛ. В США пищат от наших ребят

Назаров: россияне наводят ужас на Америку, ставят на уши НХЛ. В США пищат от наших ребят
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров оценил выступление российских хоккеистов в НХЛ.

«Постепенно заканчивается шестидневная рабочая неделя, но хоккейные матчи идут каждый день, это здорово. Россияне наводят ужас на Америку, каждый день радуют зрителей. В США буквально пищат от наших ребят, они ставят на уши всю НХЛ. Мы в России все радуемся за них, смотрим и переживаем, но не забываем и про КХЛ, где тоже хватает отличных и интересных встреч, а также — звёздных хоккеистов. Сегодня, например, четыре игры, с удовольствием последим.

Совсем немного осталось и до выборов в США, когда хоккей уйдёт на второй план. Все лучшие политтехнологи мира пытаются внести свою изюминку и помочь кандидатам выиграть на финишной прямой. Интересно понаблюдать за тем, кто победит, а самое интересное — что случится после окончания выборов. Мы же в России готовимся праздновать День народного единства. У нас самая безопасная страна в мире, всё это благодаря сплочённости вокруг национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Овечкина не остановить! Нашёл новую вратарскую жертву в НХЛ, забив уже 858-й гол в карьере
Видео
Овечкина не остановить! Нашёл новую вратарскую жертву в НХЛ, забив уже 858-й гол в карьере
«Сумасшедший русский!» Подколзин с двух ударов нокаутировал канадца в НХЛ
OMG
«Сумасшедший русский!» Подколзин с двух ударов нокаутировал канадца в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android