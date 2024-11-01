Мэттьюс встретился с юным болельщиком, который оделся как хоккейная карточка Остона

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс на Хэллоуин встретился с юным болельщиком Грейсоном, который оделся как хоккейная карточка форварда канадского клуба. Позже мальчик отправился на тренировку клуба.

Остон Мэттьюс встретился с юным болельщиком на Хэллоуин

Сообщатся, что отец мальчика, кантри-певец, опубликовал в соцсети сообщение с просьбой помочь встретиться с Мэттьюсом. Но это обратили внимание пресс-служба НХЛ и сам Остон.

Фото: «Торонто Мэйпл Лифс»

«Да, я похож на тебя. Хотя усы у тебя лучше», — сказал Грейсон.

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Остон Мэттьюс провёл 11 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.