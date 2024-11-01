Экс-игрок НХЛ: хоккейному миру нужна сборная России на Олимпийских играх 2026 года

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт высказался за допуск хоккейной сборной России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Хоккейному миру нужна сборная России на Олимпийских играх 2026 года. Я бы предпочёл думать, что страна будет участвовать в Олимпийских играх.

Я в курсе всего, что происходит, и это очень серьёзная тема. Отчасти это связано с употреблением допинга и другими похожими вещами.

Однако я надеюсь, что они во всём разберутся, и Россия сможет быть представлена на Олимпийских играх, потому что будет обидно, если мы не увидим, как Ови и Малкин играют на международном турнире против лучших представителей Канады и США», — заявил Биссоннетт в подкасте.