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Канарейкин: для «Авангарда» с его задачами и возможностями ситуация критическая

Канарейкин: для «Авангарда» с его задачами и возможностями ситуация критическая
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о неудачном положении «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Красная линия для «Авангарда» наступила уже давно. Позади треть чемпионата, команда находится внизу таблицы. Ситуация критическая для клуба с такими задачами и возможностями. Терпения у руководства, судя по всему, много, но надо как-то выправлять положение. Старт сезона может по-разному складываться, но прошло уже достаточно матчей, чтобы сделать какие-то выводы. Надо отдать должное болельщикам, которые на каждой игре заполняют трибуны. Но уверен, ситуация для них неприятная, никто не доволен нынешним положением дел», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

Поражение от «Лады» (1:3) стало для омского клуба третьим за последние четыре игры. В следующей встрече «Авангард» сыграет в гостях с «Амуром» 5 ноября.

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