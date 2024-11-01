Стало известно, почему Александр Радулов пропустит матч с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Александр Радулов пропустит сегодняшний матч с «Ак Барсом» в Казани из-за ротации состава. Напомним, встреча регулярки КХЛ начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Повреждений и травм у 38-летнего игрока нет. Ранее Радулов пропустил утреннюю раскатку железнодорожников. Из фарм-клуба ярославцев — пермского «Молота» — вызван форвард Даниил Тесанов.

В нынешнем сезоне Александр Радулов провёл 21 встречу, забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. «Локомотив» с 38 очками в активе располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции.