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Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Стало известно, почему Александр Радулов пропустит матч с «Ак Барсом»

Стало известно, почему Александр Радулов пропустит матч с «Ак Барсом»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Александр Радулов пропустит сегодняшний матч с «Ак Барсом» в Казани из-за ротации состава. Напомним, встреча регулярки КХЛ начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Повреждений и травм у 38-летнего игрока нет. Ранее Радулов пропустил утреннюю раскатку железнодорожников. Из фарм-клуба ярославцев — пермского «Молота» — вызван форвард Даниил Тесанов.

В нынешнем сезоне Александр Радулов провёл 21 встречу, забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. «Локомотив» с 38 очками в активе располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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