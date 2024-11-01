Шипачёв ответил на вопрос, планирует ли он набрать 1000 очков в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о своём бомбардирском рекорде в КХЛ и ответил на вопрос, планирует ли он набрать 1000 очков в лиге.

«Ощущения хорошие, но хотелось выиграть, чтобы команда была на большем позитиве. Но как есть, так есть. Рад рекорду, теперь будем спокойно играть в хоккей, не думать об этом. Внутри сидело, в команде ребята тоже переживали, пытались помочь. Сейчас выдохнул.

Как поздравили в команде? Мы проиграли «Северстали», поэтому особенных празднований не было, ребята просто поздравили отдельно, тихо. Рекорды — это рекорды, но когда ты уступаешь две игры подряд… Вадик Мороз забивает, судья говорит — давай, пусть все бегут на лёд! А мы 0:2 горим, какое тут «выбегать на лёд».

Собираюсь ли набирать 1000 очков? Дайте с этим рекордом отдохнуть (смеётся)», — цитирует Шипачёва сайт КХЛ.

Напомним, Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» (2:5) и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков. Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.