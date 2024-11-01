Овечкин — пятый игрок в НХЛ в возрасте 39 лет, кто набрал 10 очков за девять матчей

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Монреаль Канадиенс» (6:3) набрал три результативных очка — забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

Теперь на счету Овечкина 10 (5+5) очков в девяти встречах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин — пятый игрок в истории НХЛ в возрасте 39 лет, кто набрал 10 очков за девять матчей. В возрасте 39 лет и старше быстрее него это удавалось сделать лишь Горди Хоу (шесть матчей в сезоне-1968/1969), Жану Рателю (семь в сезоне-1979/1980), Яромиру Ягру (восемь в сезоне-2015/2016) и Жану Боливо (восемь в сезоне-1970/1971).