Спортивный директор московского «Динамо» назвал сроки восстановления Слепышева

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о сроках восстановления нападающего Антона Слепышева, который приостановил соглашение с красно-белыми 4 октября 2024 года.

«Слепышев приступил к индивидуальным тренировкам, пока вне команды. Крутит велосипед, ходит в зал, было пару ледовых тренировок. Мы изначально говорили, что его уход временный и связан с семейными обстоятельствами, поэтому ждали его скорейшего возвращения. Находимся в постоянном контакте. Когда он наберёт оптимальные кондиции, сможет вернуться к тренировкам в общей группе и играм, мы активируем его контракт.

Что касается сроков, то это может быть от пары дней до пары недель. Зависит от того, сколько ему понадобится, чтобы восстановить то, что было утеряно за прошедший месяц», — цитирует Сопина «ВсеПроСпорт».

В нынешнем регулярном сезоне Антон Слепышев провёл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.