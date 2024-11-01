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Леонид Вайсфельд назвал основную проблему форварда «Спартака» Голдобина

Леонид Вайсфельд назвал основную проблему форварда «Спартака» Голдобина
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Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал об основной проблеме форварда «Спартака» Николая Голдобина.

«Основная проблема Голдобина — это стабильность. В «Металлурге» было то же самое — разорвал одного соперника и пропал на пару месяцев. Уровень его мастерства не вызывает вопросов, но он должен проявлять его в каждой игре, каждой смене», — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

В текущем сезоне Голдобин провёл 19 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков с показателем полезности «+2». В следующей игре регулярки КХЛ «Спартак» сыграет в гостях с ХК «Сочи» в субботу, 2 ноября, в 19:30 мск.

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