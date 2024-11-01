Третьяк назвал национальные команды, которые примут участие в Кубке Первого канала — 2024

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал три национальные команды, которые примут участие в Кубке Первого канала.

«Примут участие сборные Казахстана, Беларуси и России. Речь о национальных командах», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, Кубок Первого канала — 2024 пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. 13 декабря состоится турнир по хоккею в формате «3х3».

В декабре 2023 года соревнования проходили в этом же городе, в турнире приняли участие команда «Россия 25», сборные Беларуси, Казахстана и команда «Звёзды и ВХЛ». Отметим, что победу в турнире одержала сборная «Россия 25».