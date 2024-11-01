Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк назвал национальные команды, которые примут участие в Кубке Первого канала — 2024

Третьяк назвал национальные команды, которые примут участие в Кубке Первого канала — 2024
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал три национальные команды, которые примут участие в Кубке Первого канала.

«Примут участие сборные Казахстана, Беларуси и России. Речь о национальных командах», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, Кубок Первого канала — 2024 пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. 13 декабря состоится турнир по хоккею в формате «3х3».

В декабре 2023 года соревнования проходили в этом же городе, в турнире приняли участие команда «Россия 25», сборные Беларуси, Казахстана и команда «Звёзды и ВХЛ». Отметим, что победу в турнире одержала сборная «Россия 25».

Материалы по теме
Кубок Первого канала — 2024 пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android