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Максим Сушинский ответил на вопрос, кто мог бы заменить Звягина в «Авангарде»

Максим Сушинский ответил на вопрос, кто мог бы заменить Звягина в «Авангарде»
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский поделился мнением о результатах «Авангарда». Сейчас омская команда занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 15 очков в 20 встречах.

— Как считаете, что нужно сделать «Авангарду», чтобы выбраться из кризиса?
— Побеждать (смеётся). А что ещё нужно делать, чтобы выбраться? Только выигрывать.

— Почему команда не побеждает?
— Вы же всё видите, плохая игра в обороне.

— Если клуб не начнёт выступать лучше, то стоит ли уволить Сергея Звягина?
— Провокационный вопрос, не буду на него отвечать. Это же не мне решать. Был бы я в управлении, то я бы уже об этом думал, но я не в управлении, поэтому не могу об этом думать.

— Кто бы мог заменить Звягина? Заварухин и Назаров свободны.
— Никто из этих не сможет заменить Звягина. Это 100%. Я не вижу сейчас в лиге, кто мог бы его заменить. Может быть, что-то другое поменять, а не Звягина, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днем».

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