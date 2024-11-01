Канарейкин — о словах Тортореллы: а как без критики? Что Мичков из себя представляет?

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал слова наставника «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы в адрес российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Ну а как без критики? Что Мичков из себя представляет? Да, талантливый парень, но не звёздный мальчик пока. Ему надо много трудиться и всё подтягивать. Это первый сезон, и он там только первые шаги делает, хотя они устойчивые — это радует. Клуб создал ему прекрасные условия, там рассчитывают на долгое сотрудничество с ним. «Филадельфия» его будет всячески раскручивать как звезду, на которой будет строиться будущее команды.

Торторелла способствует его развитию. Конечно, он будет ругать его, направлять, хвалить, гладить, то есть будет делать всё для того, чтобы парень являлся лидером. А сезон длинный, и понятно, что в 19 лет в каждом матче забивать Матвей не сможет. Но если он будет выдавать такую серийность, как в начале сезона, то это будет здорово», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».