Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» — «Сибирь»: стартовый состав на матч 1 ноября

«Металлург» — «Сибирь»: стартовый состав на матч 1 ноября
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретятся магнитогорский «Металлург» и «Сибирь». Встреча пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами играющих команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Минулин (Козлов, Башкиров) – 05:51 (5x5)     2:0    
Матч «Металлург» – «Сибирь» 1 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав ХК «Металлург». В него вернулся защитник Артём Минулин, последний раз он выходил на лёд 16 сентября в матче с «Северсталью»

Фото: ХК «Металлург»

Состав ХК «Сибирь»:

Фото: ХК «Сибирь»

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 22 матча. «Сибирь» располагается там же на девятой строчке, заработав 19 очков после 20 игр.

Напомним, «Металлург» — действующий чемпион КХЛ.

Материалы по теме
«Металлург» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android