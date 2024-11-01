«Металлург» — «Сибирь»: стартовый состав на матч 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретятся магнитогорский «Металлург» и «Сибирь». Встреча пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами играющих команд.

Состав ХК «Металлург». В него вернулся защитник Артём Минулин, последний раз он выходил на лёд 16 сентября в матче с «Северсталью»

Фото: ХК «Металлург»

Состав ХК «Сибирь»:

Фото: ХК «Сибирь»

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 22 матча. «Сибирь» располагается там же на девятой строчке, заработав 19 очков после 20 игр.

Напомним, «Металлург» — действующий чемпион КХЛ.