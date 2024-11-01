Агент Линдена Вея объяснил, почему канадец вынужденно покинул «Авангард»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы покинувшего «Авангард» нападающего Линдена Вея, объяснил причину ухода канадского форварда из омского клуба.

«У Линдена Вея случились семейные обстоятельства, болезнь члена семьи. «Авангард» пошёл нам навстречу, огромная благодарность клубу. Линдену нужно улететь в Канаду, он делал свою работу честно, но настал момент, когда Вей уже не мог морально здесь находиться. Произошла ситуация, которая бывает один раз на миллион. Редкий случай», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее стало известно, что 33-летний Вей покинул расположение команды, омский клуб расторг контракт с нападающим. Права на него остаются у «Авангарда».

За омский клуб канадский форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, набрав 19 (7+12) очков. «Авангард» после 20 игр имеет в своём активе 15 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.