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Агент Ткачёва рассказал о процессе восстановления лидера «Авангарда» после тяжёлой травмы

Агент Ткачёва рассказал о процессе восстановления лидера «Авангарда» после тяжёлой травмы
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва рассказал, когда игрок выйдет на лёд и как проходит процесс реабилитации хоккеиста.

«У Владимира Ткачёва всё отлично, предстоит пройти второй этап реабилитации в Германии. После него Владимир выйдет на лёд и приступит к тренировкам по индивидуальному плану. Лечение закончено, идёт процесс восстановления. Ткачёв уже ходит сам, без костылей»,-- сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Ткачёв получил травму в период межсезонья на одной из тренировок. В составе «Авангарда» в этом сезоне форвард ещё ни разу не играл. Ранее он выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».

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