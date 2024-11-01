Агент Ткачёва рассказал о процессе восстановления лидера «Авангарда» после тяжёлой травмы

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва рассказал, когда игрок выйдет на лёд и как проходит процесс реабилитации хоккеиста.

«У Владимира Ткачёва всё отлично, предстоит пройти второй этап реабилитации в Германии. После него Владимир выйдет на лёд и приступит к тренировкам по индивидуальному плану. Лечение закончено, идёт процесс восстановления. Ткачёв уже ходит сам, без костылей»,-- сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Ткачёв получил травму в период межсезонья на одной из тренировок. В составе «Авангарда» в этом сезоне форвард ещё ни разу не играл. Ранее он выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».