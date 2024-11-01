Агентство Winners опровергло информацию о возможном уходе Александра Хохлачёва из «Амура»

Хоккейное агентство Winners высказалось о слухах про уход нападающего Александра Хохлачёва из «Амура».

«В спортивных кругах появилась информация о возможном уходе Александра Хохлачёва из «Амура». Однако данная информация не соответствует действительности.

Мы постоянно поддерживаем связь с руководством клуба, и на данный момент этот вопрос не поднимался», — написала пресс-служба агентства в телеграм-канале.

Отметим, Winners — агентство, работающее со многими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в том числе с Никитой Гусевым, Александром Бурмистровым, Станиславом Бочаровым.

В текущем сезоне Хохлачёв в 18 матчах набрал два очка. Он сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу.