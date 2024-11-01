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Минулин после отсутствия в игре 1,5 месяца открыл счёт в матче «Металлурга» с «Сибирью»

Минулин после отсутствия в игре 1,5 месяца открыл счёт в матче «Металлурга» с «Сибирью»
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Сегодня, 1 ноября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Сибирью» счёт в игре открыл защитник хозяев Артём Минулин, который не был включён в состав на протяжении полутора месяцев. На момент написания новости счёт в матче уже 2:0 в пользу магнитогорской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Минулин (Козлов, Башкиров) – 05:51 (5x5)     2:0 Петунин (Вовченко, Орехов) – 19:33 (5x4)     2:1 Широков (Бутузов, Андреофф) – 22:32 (5x4)     3:1 Михайлис (Юров, Пресс) – 41:16 (5x5)     3:2 Широков (Андреофф, Бек) – 48:54 (5x4)     3:3 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 50:13 (5x5)    

Уже на шестой минуте встречи Минулину удалось забросить первую шайбу и открыть счёт в матче.

Напомним, последний раз хоккеист выходил на лёд в игре с «Северсталью» 16 сентября 2024-го.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 22 матча. «Сибирь» располагается на девятой строчке, заработав 19 очков после 20 игр.

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