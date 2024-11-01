Минулин после отсутствия в игре 1,5 месяца открыл счёт в матче «Металлурга» с «Сибирью»

Сегодня, 1 ноября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Сибирью» счёт в игре открыл защитник хозяев Артём Минулин, который не был включён в состав на протяжении полутора месяцев. На момент написания новости счёт в матче уже 2:0 в пользу магнитогорской команды.

Уже на шестой минуте встречи Минулину удалось забросить первую шайбу и открыть счёт в матче.

Напомним, последний раз хоккеист выходил на лёд в игре с «Северсталью» 16 сентября 2024-го.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 22 матча. «Сибирь» располагается на девятой строчке, заработав 19 очков после 20 игр.