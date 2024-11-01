Сборная Беларуси U20 объявила состав на предстоящий Кубок Будущего

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Стал известен состав молодежной сборной Беларуси на предстоящий Кубок Будущего. Соревнования пройдут с участием команд из Казахстана, Беларуси и России.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом сборной команды Беларуси U20.

Вратари:

Антон Круповец («Динамо-Минск», КХЛ)

Евгений Прохоров («Динамо-Шинник», МХЛ)

Павел Рудович («Белые медведи», МХЛ)

Защитники:

Арсений Елисеев, Константин Волочко, Александр Яценко, Богдан Поповский («Динамо-Шинник», МХЛ)

Даниил Криштофик, Артур Клопов («Неман»)

Тимофей Маманович («Юность»)

Доминик Миканович («Белые медведи», МХЛ)

Алексей Мазур («Академия Михайлова», МХЛ)

Нападающие:

Дмитрий Хобян, Илья Лахнов, Дмитрий Тукач, Матвей Ладутько, Арсений Чухраев, Богдан Белкин, Никита Ходорович, Илья Гречный («Динамо-Шинник», МХЛ)

Николай Салыго («Динамо-Минск», КХЛ)

Евгений Авраменко, Кирилл Жилюк («Неман»)

Арсений Ковгореня («Юность»)

Артем Гуменюк («Спартак», МХЛ)

Павел Гаврилович, Алексей Альшевский («Стальные лисы», МХЛ)

Роман Кузнецов («Чайка», МХЛ).

Сбор молодёжной команды начнётся 2 ноября, Ковгореня, Жилюк, Авраменко, Салыго, Миканович, Маманович, Клопов, Криштофик, Рудович, Круповец — присоединятся к команде позже.

Напомним, Кубок Будущего с участием молодежных (U20) команд России, Беларуси и Казахстана, а также юниорской (U18) сборной России пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 10 ноября.