Сборная Беларуси U20 объявила состав на предстоящий Кубок Будущего

Стал известен состав молодежной сборной Беларуси на предстоящий Кубок Будущего. Соревнования пройдут с участием команд из Казахстана, Беларуси и России.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом сборной команды Беларуси U20.
Вратари:
Антон Круповец («Динамо-Минск», КХЛ)
Евгений Прохоров («Динамо-Шинник», МХЛ)
Павел Рудович («Белые медведи», МХЛ)
Защитники:
Арсений Елисеев, Константин Волочко, Александр Яценко, Богдан Поповский («Динамо-Шинник», МХЛ)
Даниил Криштофик, Артур Клопов («Неман»)
Тимофей Маманович («Юность»)
Доминик Миканович («Белые медведи», МХЛ)
Алексей Мазур («Академия Михайлова», МХЛ)
Нападающие:
Дмитрий Хобян, Илья Лахнов, Дмитрий Тукач, Матвей Ладутько, Арсений Чухраев, Богдан Белкин, Никита Ходорович, Илья Гречный («Динамо-Шинник», МХЛ)
Николай Салыго («Динамо-Минск», КХЛ)
Евгений Авраменко, Кирилл Жилюк («Неман»)
Арсений Ковгореня («Юность»)
Артем Гуменюк («Спартак», МХЛ)
Павел Гаврилович, Алексей Альшевский («Стальные лисы», МХЛ)
Роман Кузнецов («Чайка», МХЛ).
Сбор молодёжной команды начнётся 2 ноября, Ковгореня, Жилюк, Авраменко, Салыго, Миканович, Маманович, Клопов, Криштофик, Рудович, Круповец — присоединятся к команде позже.
Напомним, Кубок Будущего с участием молодежных (U20) команд России, Беларуси и Казахстана, а также юниорской (U18) сборной России пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 10 ноября.