«Нефтехимик» нанёс первый бросок по воротам «Автомобилиста» только на 32-й минуте игры

Сегодня, 1 ноября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимика» и «Автомобилиста» команда из Нижнекамска смогла нанести бросок по воротам екатеринбургских соперников только к середине второго периода. На момент написания новости счёт во встрече 2:1 в пользу «Автомобилиста».

В составе «Автомобилиста» голами отметились Ник Эберт и Владимир Кузнецов. За «Нефтехимик» забил Вячеслав Лещенко на 33-й минуте встречи, в скором времени после первого броска.

Напомним, «Нефтехимик» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Он набрал 21 очко в 22 матчах. «Автомобилист» располагается на второй строчке, заработав 26 очков в 20 матчах.