«Нефтехимик» нанёс первый бросок по воротам «Автомобилиста» только на 32-й минуте игры
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Сегодня, 1 ноября, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимика» и «Автомобилиста» команда из Нижнекамска смогла нанести бросок по воротам екатеринбургских соперников только к середине второго периода. На момент написания новости счёт во встрече 2:1 в пользу «Автомобилиста».
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Эберт (Бывальцев) – 03:28 (5x5) 2:0 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 04:43 (5x5) 2:1 Лещенко (Митякин) – 32:23 (5x4) 2:2 Митякин (Барбер, Профака) – 46:05 (5x4) 3:2 Мэйсек (Кизимов) – 49:15 (5x5)
В составе «Автомобилиста» голами отметились Ник Эберт и Владимир Кузнецов. За «Нефтехимик» забил Вячеслав Лещенко на 33-й минуте встречи, в скором времени после первого броска.
Напомним, «Нефтехимик» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Он набрал 21 очко в 22 матчах. «Автомобилист» располагается на второй строчке, заработав 26 очков в 20 матчах.
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