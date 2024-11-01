Дубль Владислава Кары помог «Сибири» обыграть «Металлург» в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 3:1).

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Артём Минулин, Александр Петунин, Никита Михайлис. За «Сибирь» забил Владислав Кара и Сергей Широков, оформившие дубль.

«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.

Отметим, что с начала встречи магнитогорская команда вела со счётом 2:0, но позже упустила преимущество.