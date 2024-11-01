Дубль Владислава Кары помог «Сибири» обыграть «Металлург» в КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Минулин (Козлов, Башкиров) – 05:51 (5x5) 2:0 Петунин (Вовченко, Орехов) – 19:33 (5x4) 2:1 Широков (Бутузов, Андреофф) – 22:32 (5x4) 3:1 Михайлис (Юров, Пресс) – 41:16 (5x5) 3:2 Широков (Андреофф, Бек) – 48:54 (5x4) 3:3 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 50:13 (5x5) 3:4 Кара (Гордеев) – 57:14 (5x5)
В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Артём Минулин, Александр Петунин, Никита Михайлис. За «Сибирь» забил Владислав Кара и Сергей Широков, оформившие дубль.
«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.
Отметим, что с начала встречи магнитогорская команда вела со счётом 2:0, но позже упустила преимущество.
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