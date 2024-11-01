«Нефтехимик» отыгрался с 0:2, но уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «КРК Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Эберт (Бывальцев) – 03:28 (5x5) 2:0 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 04:43 (5x5) 2:1 Лещенко (Митякин) – 32:23 (5x4) 2:2 Митякин (Барбер, Профака) – 46:05 (5x4) 3:2 Мэйсек (Кизимов, Кашников) – 49:15 (5x5)
В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Евгений Митякин. За «Автомобилист» забил Ник Эберт, Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек.
Отметим, команда из Нижнекамска смогла нанести первый бросок по воротам соперников только на 32-й минуте игры.
Комментарии
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