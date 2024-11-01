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Матвея Мичкова признали лучшим новичком месяца в НХЛ в октябре

Матвея Мичкова признали лучшим новичком месяца в НХЛ в октябре
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Российского хоккеиста, нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова признали лучшим новичком месяца в НХЛ за октябрь.

В борьбе за эту награду Мичков обогнал Логана Стэнковена из «Даллас Старз», защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона, нападающего «Каролины Харрикейнз» Джексона Блейка и «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, также вратаря «Колорадо Эвеланш» Юстуса Аннунена.

Россиянин также вошел в число лучших новичков октября по передачам, он на третьем месте. На том же месте он и по числу бросков.

Отметим, в 11 матчах за «Филадельфию» Мичков набрал девять очков. Он забросил четыре гола и сделал пять голевых передач. В минувшем сезоне он играл в «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге.

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