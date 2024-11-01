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Защитник СКА Деанджело назвал единственную разницу между НХЛ и КХЛ

Защитник СКА Деанджело назвал единственную разницу между НХЛ и КХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело выразил своё мнение о Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и сравнил её с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

— Чего не хватает КХЛ, чтобы быть хотя бы на одном уровне с НХЛ? Ведь КХЛ создавалась как лига-конкурент.
— Не думаю, что ей чего-то не хватает. Это отличная лига, здесь замечательные болельщики, стадионы. Просто многие суперзвёзды играют в НХЛ. Мне кажется, это единственная разница, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

Полное интервью с Тони Деанджело читайте на «Чемпионате» 2 ноября в 9:00 мск.

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