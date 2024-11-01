ХК ЦСКА продлил контракт с форвардом Прохором Полтаповым на два сезона

Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Прохором Полтаповым до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает официальный телеграм-канал московского клуба.

21-летний хоккеист дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021 в составе московской команды. Всего за ЦСКА он провёл 175 матчей и набрал 45 (19+26) очков. В 2023 году Полтапов вместе с армейцами он выиграл Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне он входит в тройку лучших бомбардиров ЦСКА с 16 (7+9) очками.

Сейчас армейцы находятся на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ На счету команды 27 очков в 21 матче.

Следующая игра ЦСКА состоится 7 ноября со «Спартаком» 19:30 мск