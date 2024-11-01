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Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста»
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Олег Леонтьев, главный тренер «Нефтехимика», высказался о матче с «Автомобилистом», в котором нижнекамцы уступили со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Эберт (Бывальцев) – 03:28 (5x5)     2:0 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 04:43 (5x5)     2:1 Лещенко (Митякин) – 32:23 (5x4)     2:2 Митякин (Барбер, Профака) – 46:05 (5x4)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Кашников) – 49:15 (5x5)    

— Начало очень неприятное, два быстрых гола. Первый – рикошет, трудно что-то сделать, второй — на перемещении. Ничего, тайм-аут взял, выправились, взбодрились. Первый период был проигран: хотя бросали, но шайба до ворот не доходила, соперник здорово блокировал все броски. Сравняли счёт, неплохо двигались, но пропустили позиционную атаку. Были моменты вшестером, сражались до конца, но пока побед это не приносит.

— На прошлой неделе проиграли «Автомобилисту» с таким же счётом. Что не удалось исправить?
— Мы знаем, как играет соперник, как к нему готовится, всё зависит от реализации моментов. В той игре было у нас 43 броска, сейчас чуть меньше, преимущество было у «Автомобилиста» по броскам, по голевым моментам примерное равенство, но у соперника была лучше реализация.

— Первый бросок в створ нанесли только на 32-й минуте. Какие ещё причины этого есть, кроме блокшотов соперника?
— «Автомобилист» хорошо настроился, было видно, что они заряжены. Вратарь неплохо отработал, защита быстро проходила среднюю зону. Можно долго продолжать это перечислять, соперник в целом был быстрее.

— Как оцените дебют Барбера?
— Райли совсем недавно присоединился к команде. Думаю, функционально ещё подтянется, но видно, что это мастер, бросок поставлен, здорово читает игру. Пока он будет играть с Митякиным и Лещенко, потом видно будет, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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