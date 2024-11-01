Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победный матч с «Нефтехимиком»

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» высказался о победном матче команды с «Нефтехимиком» (3:2).

— Здорово, что поздравили болельщиков победой в День автомобилиста. Первый период — хорошие скорости, драйв, эмоции, забитые голы, сопернику давали мало шансов. Второй период подуспокоились, соперник почувствовал игру, неоправданные удаления сломали игру. Здорово, что забили третий гол после хорошей комбинации и выиграли матч.

— Голышев попал в список травмированных, что с ним?

— Приболел, недомогание, дальше посмотрим.

— Просело меньшинство после травмы Романцева. Всё так сильно было завязано на нём?

— Не скажу, что оно просело. Он основной игрок нашего меньшинства, здорово обороняется, знает нашу систему, выполняет её. Не скажу, что сегодня не по системе сыграли, были неудачные отскоки. Это спорт, везёт кому? Кто везёт.

— Как оцените игру звена Кузнецов — Волк — Денежкин?

— Неплохо провели эти игры. Здорово, что забивают, надеюсь, будет хорошее звено, которое будет помогать лидерам. Не очень понравился момент с удалением [Денежкина] в конце матча: двумя удалениями могли сломать труд всей команды, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.