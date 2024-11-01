Капитан «Нефтехимика» о неудачной серии команды: мы играем хорошо, надо подправить детали

Евгений Митякин, нападающий «Нефтехимика» заявил, что уровень игры их команды хороший, необходимио работать более предметно. Сегодня, 1 ноября, команда из Нижнекамска уступила «Автомобилисту» (2:3).

— Первый бросок в створ был лишь на 32-й минуте. В чём причина?

— Не знаю даже, как прокомментировать это, всё вокруг да около. Надо было больше бросать, закрывать на вратаря, лезть на ворота, создавать помехи. Надо сделать выводы, сказали про это тренеры.

— Обескуражило такое начало со стороны «Автомобилиста»?

— Да, плохое начало с нашей стороны, хотя договоривались, что старт важен. Все равно по ходу игры сравняли счёт, потом ненужный третий гол пропустили, но в концовке были моменты, могли сравнивать.

— Часто успешно играешь в матчах в Екатеринбурге. Заводит игра против родной команды?

— Всегда приятно играть в Екатеринбурге, приходит много друзей, родственников, знакомых. Приятно всех увидеть, приятно сыграть на этой арене.

— Затянулась неудачная серия. Что должно быть главным для выхода из кризиса?

— Мы играем хорошо, я считаю. Где-то надо подправить моменты, детали, на которые акцентирует внимание тренерский штаб, где-то построже сыграть в обороне и креативнее в атаке. По содержанию игры, думаю, мы играем хорошо, хотя есть к чему стремиться. Надо выйти и выиграть следующую игру, — передаёт слова Митякина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.