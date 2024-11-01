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Капитан «Нефтехимика» о неудачной серии команды: мы играем хорошо, надо подправить детали

Капитан «Нефтехимика» о неудачной серии команды: мы играем хорошо, надо подправить детали
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Евгений Митякин, нападающий «Нефтехимика» заявил, что уровень игры их команды хороший, необходимио работать более предметно. Сегодня, 1 ноября, команда из Нижнекамска уступила «Автомобилисту» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Эберт (Бывальцев) – 03:28 (5x5)     2:0 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 04:43 (5x5)     2:1 Лещенко (Митякин) – 32:23 (5x4)     2:2 Митякин (Барбер, Профака) – 46:05 (5x4)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Кашников) – 49:15 (5x5)    

— Первый бросок в створ был лишь на 32-й минуте. В чём причина?
— Не знаю даже, как прокомментировать это, всё вокруг да около. Надо было больше бросать, закрывать на вратаря, лезть на ворота, создавать помехи. Надо сделать выводы, сказали про это тренеры.

— Обескуражило такое начало со стороны «Автомобилиста»?
— Да, плохое начало с нашей стороны, хотя договоривались, что старт важен. Все равно по ходу игры сравняли счёт, потом ненужный третий гол пропустили, но в концовке были моменты, могли сравнивать.

— Часто успешно играешь в матчах в Екатеринбурге. Заводит игра против родной команды?
— Всегда приятно играть в Екатеринбурге, приходит много друзей, родственников, знакомых. Приятно всех увидеть, приятно сыграть на этой арене.

— Затянулась неудачная серия. Что должно быть главным для выхода из кризиса?
— Мы играем хорошо, я считаю. Где-то надо подправить моменты, детали, на которые акцентирует внимание тренерский штаб, где-то построже сыграть в обороне и креативнее в атаке. По содержанию игры, думаю, мы играем хорошо, хотя есть к чему стремиться. Надо выйти и выиграть следующую игру, — передаёт слова Митякина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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