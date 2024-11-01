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19-летний форвард «Северстали» Ильин стал автором самой быстрой шайбы клуба в КХЛ

19-летний форвард «Северстали» Ильин стал автором самой быстрой шайбы клуба в КХЛ
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Нападающий «Северстали» Михаил Ильин стал автором самой быстрой шайбы в истории череповецкого клуба в КХЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги. В матче с «Куньлунем» игрок открыл счёт, забив гол уже на седьмой секунде. На момент написания новости «Северсталь» обыгрывает команду из Пекина со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ильин (Аймурзин) – 00:07 (5x5)     2:0 Пилипенко (Буренов) – 08:22 (5x5)     3:0 Пилипенко (Буренов) – 24:50 (5x3)     4:0 Абросимов (Пилипенко) – 26:41 (5x5)     5:0 Думбадзе – 34:56 (4x5)     5:1 Маккошен (Элинюк, Мойл) – 42:56 (5x5)     6:1 Степанов (Думбадзе, Дыбленко) – 52:31 (5x5)     6:2 О'Реган (Якупов, Локхарт) – 57:01 (5x4)     7:2 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 57:07 (5x5)    

Напомним, Ильин в текущем сезоне провёл 19 матчей и заработал 10 очков. Он забросил одну шайбу и сделал девять голевых передач.

«Северсталь» находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 26 очков в 20 матчах.

В случае победы «Северсталь» продлит успешную серию в КХЛ до шести матчей.

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