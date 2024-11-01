19-летний форвард «Северстали» Ильин стал автором самой быстрой шайбы клуба в КХЛ

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин стал автором самой быстрой шайбы в истории череповецкого клуба в КХЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги. В матче с «Куньлунем» игрок открыл счёт, забив гол уже на седьмой секунде. На момент написания новости «Северсталь» обыгрывает команду из Пекина со счётом 5:0.

Напомним, Ильин в текущем сезоне провёл 19 матчей и заработал 10 очков. Он забросил одну шайбу и сделал девять голевых передач.

«Северсталь» находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 26 очков в 20 матчах.

В случае победы «Северсталь» продлит успешную серию в КХЛ до шести матчей.